اونلاين | Bein sport المفتوحة| بث مباشر مباراة مصر وأوغندا (بدون تقطيع) | جودة عالية | جودة متعددة | يلا شوت بلس History of Egypt

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر اليوم التي تقام مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ويمكنك عبر موقع يلاشوت متابعة مباراة مصر اليوم ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا CAN 2019، يلا شوت جوال نقدم لكم رابط سريع لمشاهدة مباراة مصر اليوم على شاشة تايم سبورت عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصرييلا شوت شاهد مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 بدون تقطيع عبر قناة beIN SPORTS MAX HD،

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة لها:-

يلا شوت الجديد تابع لايف مباراة مصر اليوم ضد أوغندا تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على قناتي بي ان سبورتس وتايم سبورت بتعليق كل من علي محمد علي وفهد العتيبي yalla shoot.

وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019 م، وتنطلق مباراة مصر وأوغندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.وتذاع مباراة مصر وأوغندا بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة مصر وأوغندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة.

تشكيلة منتخبي مصر وأوغندا لمباراة اليوم:-

- تشكيلة منتخب مصر المتوقعة لمباراة أوغندا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد المحمدي

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خط الوسط: طارق حامد، محمود دونجا، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد علي

- تشكيلة منتخب أوغندا لمباراة مصر:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

خط الدفاع: موجابي، أوكوي، خالد أوتشو، موكيبي

خط الوسط: جودفري والوسيمبي، حسن واساوا، فاروق ميا، عبده لومالا

خط الهجوم: ميشيل أزيرا، باتريك كادو

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