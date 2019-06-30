اونلاين | كورة لايف Montakhab Masr يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر live7HD رابط مباراة مصر جودة مُتعددة COOL KORA

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يقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر يلا شوت، يخوض المنتخب المصري مواجهة هامة عندما يواجه أوغندا مساء اليوم الأحد 30/6/2019 ضمن مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حالياً على في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من الشهر المقبل، يلا شوت حصري وضمن المنتخب الوطني بشكل رسمي في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة منذ الجولة الماضية، وذلك تحديداً حينما فاز على حساب نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة لها:-

موعد مباراة مصر وأوغندا، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة نظيره منتخب أوغندا في مساء يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019 م، وتنطلق مباراة مصر وأوغندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.وتذاع مباراة مصر وأوغندا بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة مصر وأوغندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، بالاضافة قناة تايم سبورت المصرية المجانية على التردد الأرضي فقط لا غير داخل مصر، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

تشكيلة منتخبي مصر وأوغندا لمباراة اليوم:-

- تشكيلة منتخب مصر المتوقعة لمباراة أوغندا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد المحمدي

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خط الوسط: طارق حامد، محمود دونجا، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد علي

- تشكيلة منتخب أوغندا لمباراة مصر:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

خط الدفاع: موجابي، أوكوي، خالد أوتشو، موكيبي

خط الوسط: جودفري والوسيمبي، حسن واساوا، فاروق ميا، عبده لومالا

خط الهجوم: ميشيل أزيرا، باتريك كادو

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