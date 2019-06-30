اونلاين | جول MASR EGYPT مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر يلا شوت، يخوض المنتخب المصري مواجهة هامة عندما يواجه أوغندا مساء اليوم الأحد 30/6/2019 ضمن مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حالياً على في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من الشهر المقبل.

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة لها:-

وتقام مباراة المنتخب مصر ونظيره الأوغندي على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة

الـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة

والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات

وتذاع مباراة مصر وأوغندا بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة مصر وأوغندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، بالاضافة قناة تايم سبورت المصرية المجانية على التردد الأرضي فقط لا غير داخل مصر، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

- تشكيلة منتخب مصر المتوقعة لمباراة أوغندا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد المحمدي

خط الوسط: طارق حامد، محمود دونجا، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد علي

- تشكيلة منتخب أوغندا لمباراة مصر:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

خط الدفاع: موجابي، أوكوي، خالد أوتشو، موكيبي

خط الوسط: جودفري والوسيمبي، حسن واساوا، فاروق ميا، عبده لومالا

خط الهجوم: ميشيل أزيرا، باتريك كادو

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