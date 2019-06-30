اونلاين | يلاشوت ONLINE HD بث مباشر مباراة مصر وأوغندا ToTaL 2019 كورة لايف مشاهدة مباراة مصر بدون تقطيع جودة Stream LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشوت ONLINE HD بث مباشر مباراة مصر وأوغندا ToTaL 2019 كورة لايف مشاهدة مباراة مصر بدون تقطيع جودة Stream LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متابعة البث المباشر لمباراة منتخب مصر، مع منافسه منتخب أوغندا، وذلك يوم الأحد 30 يونيو في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار KORA STAR، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، بين ماتش BEIN MATCH.

كول كورة COOL KORA وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة ستار، يلا شوت، وتقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب أوغندا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كورة جول KOOORA GOAL، كورة اتش دي KORAHD.

بي إن سبورتس beIN SPORTS، ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot، كورة اون لاين، كورة اونلاين Kora Online TV بث مباشر، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة.

كورة أون لاين واستقر خافيير أجييري مدرب منتخب مصر على التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام منتخب أوغندا، وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن أشرف.

خط الوسط : محمد النني - دونجا - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا.

يلا شوت جوال لمباراة منتخب مصر ضد منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من أمم أفريقيا، يلا شوت حصري، كورة أون لاين، كورة ستار KOORA STAR، كورة لايف KOORA LIVE، يلا شوت بدون تقطيع المباراة كاملة عبر اليوتيوب والبث المباشر، يلا شوت الجديد، بين ماتش BEIN MATCH لمباراة منتخب مصر ومنتخب أوغندا، كول كورة COOL KORA، كورة جول KOOORA GOAL، يلا لايف YALLA LIVE.