اونلاين | رابط طلقة: مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر kooora4live يلا شوت مصر وأوغندا Egypt YouTube شاهد مصر الآن مجانا

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بث مباشر مباراة مصر الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ضد نظيره منتخب أوغندا والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي ، كورة ستار KORA STAR وفيها يطمح الفراعنة إلى تحقيق الفوز الثالث لإقتناص المركز الاول بعد ضمان التأهل للدور ثمن النهائي.

كورة لايف إتش دي KORA LIVE HD وكان المنتخبان قد تواجها في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 حيث تمكن منتخب أوغندا من الفوز في الجولة الثالثة بهدف واحد مقابل لا شيء سجله إيمانويل أوكوي قبل أن ينجح صلاح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز بهدف نظيف على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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