اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر Africa Cup of Nations Total 2019 يلا شوت رابط ماتش مصر Egypt vs Uganda بين سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر Africa Cup of Nations Total 2019 يلا شوت رابط ماتش مصر Egypt vs Uganda بين سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا كورة شوت yalla kora رابط Egypt متابعة مباراة مصر ضد أوغندا اليوم الاحد 30 / 6 / 2019 حصرياً على قنوات beIN SPORTS HD بث مباشر مباراة مصر ضد أوغندا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من مباريات بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدراً للمجموعة برصيد ستة نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بهدف واحد مقابل لا شيء قبل أن يتمكن رفقاء أحمد المحمدي من تحقيق الإنتصار الثاني توالياً على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

بينما يدخل أبناء سيباستيان ديسابر اللقاء وفي جعبتهم أربعة نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى بثنائية نظيفة قبل أن يقتنصوا نقطة من زيمبابوي في الجولة الماضية بهدف لكلاً منهما وتعتبر المباراة فرصة لإقتناص المركز الأول من الفراعنة.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى : محمد الشناوي.

• خط الدفاع : أحمد حجازي ، أحمد المحمدي ، محمود علاء ، أيمن أشرف.

• خط الوسط : طارق حامد ، نبيل عماد دونجا ، عبد الله السعيد ، محمود تريزيجية ، وليد سليمان.

• خط الهجوم : أحمد حسن كوكا.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويساعده ألفيس غي نيوبو وسايدو تياما وحكم رابع هيلدر مارتينيز دي كارفاليو.

Advertisements

كما نوفر لكم روابط يلا شوت وكورة أونلاين لمتابعة المباراة يوتيوب جودة عالية بدون تقطيع HD الأسطورة لايف OSTORA LIVE مع روابط كورة ستار Kora Star وكورة لايف أونلاين Kora Live Online والتي ستساعد في نقل اللقاء بجودة عالية للغاية.

وستنقل المباراة أيضاً عبر مجموعة القنوات الآتية :-

• Sport 1 Hungary

• Sport 1 Czechia

• beIN SPORTS HD 1 FR

• Arena Sport 1 HD Cro

• Canal + Sport 1 Afrique

• beIN SPORTS MAX 1 HD AR

• Eurosport 2 Spain

• تايم سبورت (بث أرضي)

كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر روابط البث الأخرى التي تقوم بنقلها مواقع متخصصة مثل رائد نشر الفيديوهات في العالم يوتيوب Youtube Hd وغيرها من المواقع الأخرى المتخصصة في نقل تلك المباريات الكبرى ولعل من أبرزها لايف فور إتش دي Live7HD