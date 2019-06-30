اونلاين | CAN رابط جول MASR EGYPT مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة beIN SPORTS

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شاهد بث مباشر YALLA LIVE مباراة (مصر ضد أوغندا) في كأس أمم إفريقيا أهم مباريات اليوم جوال، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live - يلا شوت نقل مباشر مباراة منتخب مصر ومنتخب أوغندا في بطولة CAN 2019، وسيكون عشاق كرة القدم الإفريقية على موعد مع مواجهة نارية بين منتخب مصر ونظيره منتخب أوغندا على أرضية استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد 30-6-2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

- موعد بث مباشر مباراة مصر وأوغندا في أمم إفريقيا 2019 YALL SHOOT اليوم الأحد:

عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا (9:00) بتوقيت القاهرة، والعاشرة (10:00) بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة (7:00) بتوقيت جرينتش، ستنطلق المواجهة الحاسمة بين منتخب مصر بقيادة ( MO SALAH) ومنتخب أوغندا اليوم الأحد 30-6-2019، حيث يبحث منتخب الفراعنة عن تحقيق العلامة الكاملة والفوز على المنتخب الأوغندي وحصد الثلاث نقاط والانفراد بصدارة المجموعة وتفادي مواجهة نارية في الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي المرشح الأقرب لوصافة المجموعة الثالثة.

- التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد أوغندا KORA TODAY اليوم الأحد 30-6-:

يتسلح منتخب مصر في مباراته ضد أوغندا بتفوقه التاريخي على منتخب الرافعات حيث تقابل المنتخبين في 23 مباراة سابقة، فاز الفراعنة في 19 مباراة، وخسر مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين، كما يتسلح أجيري مدرب منتخب مصر بتشكيلة قوية بقيادة محمد صلاح تضم كل من: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور - طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

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أما المنتخب الأوغندي بقيادة مدربه الفرنسي ديسابر والذي سبق وتولي القيادة الفنية لفريق الاسماعيلي وعلي دراية بالكرة المصرية ويعرف بعض لاعبي منتخب مصر يستعد لمفاجآة الفراعنة بتشكيل مكون من: دينيس أونيانجو - موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو - باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا - ميشيل أزيرا.

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