اونلاين | رابط مباراة مصر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر يلا شوت الجديد (هدف MoHaMeD sALAh) ماتش مصر يوتيوب 360

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كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر KORA STAR، شاهد الآن مباشرة المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر بقيادة محمد صلاح ومنتخب أوغندا في بطولة كأس أمم إفريقيا ( CAN 2019) المقامة حاليًا في مصر، يلا شوت بدون تقطيع مباراة مصر اليوم علي COOL KORA| kol7sry كورة لايف، ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوغندا اليوم الأحد 30-6-2019 على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من المجموعة الأولي في بطولة Africa Cup of Nations علي أرض مصر.

- موعد مباراة مصر ضد أوغندا في أمم إفريقيا اليوم الاحد 30-6:

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر (الفراعنة) ضد منتخب أوغندا (الرافعات) في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت جرينتش، اليوم الأحد 30-6-2019 على أرضية أحد أعرق استادات القارة السمراء استاد "القاهرة الدولي"، وستكون مباراة اليوم حاسمة لصدارة المجموعة الأولي التي يتصارع علي صدارتها المنتخبين المصري (6 نقاط)، والأوغندي (4 نقاط)، بينما يلتقي في نفس التوقيت منتخب زيمبابوي (1 نقطة) مع منتخب الكونغو الديمقراطية (0 نقاط) بالمجموعة ذاتها,

- التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر ضد أوغندا KORA LIVE اليوم الأحد:

YALLA SHOOT PIUS شاهد بث مباشر مباراة (EGYPT VS UGANDA)، حيث يتوقع أن يخوض منتخب مصر بقيادة المكسيكي "أجيري" مباراة أوغندا اليوم بتشكيل ناري مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

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KORA2DAY متابعة مباشرة وحصرية لمباراة مصر ضد أوغندا يلا شوت الجديد، حيث سيبدأ المنتخب الأوغندي بقيادة الثعلب الفرنسي "رينارد" المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

- القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في (كان 2019) COOL KORA اليوم:

يستطيع عشاق الساحرة المستديرة متابعة بث مباشر بدون تقطيع YALLA GOAL مشاهدة مباشرة الآن علي كورة توداي – كورة أونلاين – KORA STAR - KORA ONLINE TV، حيث تنقل قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، وماكس اتش دي MAX HD 1، وماكس اتش دي MAX HD 2 وقناة تايم سبورت TIME SPORT مباراة منتخب مصر ضد أوغندا في تمام التاسعة مساءًا ( 9:00) اليوم الأحد.

- مشاهدة مباشرة KORA STAR مباراة مصر ضد أوغندا اليوم الأحد:

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