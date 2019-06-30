اونلاين | يلا شوت بلس: مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر YALLA SHOOT PIUS رابط طلقة مباراة مصر اليوم kol7sry جول (SALAh10)

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في تمام الساعة التاسعة مساءاً نقدم لكم يلا شوت خدمة مشاهدة مباراة مصر وأوغندا والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات يلا شوت بلس بث مباشر مباراة مصر اليوم بدون تقطيع كورة لايف ضمن اهم مباريات اليوم ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019.

خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر.

وحرصا منا من خلال موقع الخليج 365 الرياضي على نقل مشاهدة مباراة مصر وأوغندا يلا شوت حصري اليوم yallashoot بدون تقطيع الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية بي ان ماتش حصري من ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية والمخصصة لنقل اهم مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية BEIN SPORT MAX يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر اليوم على قناة تايم سبورت الرياضية كورة لايف ضمن اهم مباريات اليوم جوال.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام أوغندا اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

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خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

التشكيلة المتوقعة لمنتخب أوغندا اليوم أمام مصر:

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

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مباريات اليوم بث مباشر على "الخليج 365 الرياضي" يلا شوت ستورز متابعة مباراة مصر وأوغندا لايف في لقاء تأهل المنتخب لدور الـ،16 عن مجموعته إذا نجح في تحقيق الانتصار اليوم على أوغندا بالوصول للنقطة التاسعة متصدراً للمجموعة ونتابع سوياً بعد قليل كورة لايف مباراة EGYPT ومشاهدة المتألق MOHAMED SALAH بث مباشر اليوم رابط سريع yallashoot