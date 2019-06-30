اونلاين | can رابط KORA STAR مشاهدة مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت

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كورة ستار مشاهدة مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية بث مباشر KORA STAR يلا شوت، سيكون منتخب زيمبابوي على موعد مع نظيره الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد 30-6-2019 وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً على الملاعب المصرية.

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ويلتقي منتخب زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات حيثُ تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة وتعد مباراة قوية بين صاحبي المركزي الثالث والرابع في مجموعة مصر حيثُ يريد زيمبابوي أن يفوز من أجل التأهل ولكن بشرط تعثر أوغندا أمام مصر.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الثالثة كالآتي: (مصر 6 نقاط - أوغندا 4 نقاط - زيمبابوي 3 نقاط - الكونغو الديمقراطية بدون نقاط) ويسعى منتخب الكونغو للفوز بالمباراة لحفظ ماء الوجه بدلاً من الخروج من البطولة بدون نقاط، بينما نجوم زيمبابوي سيحاولون القتال لحصد النقاط الثلاثة، مشاهدة مباراة زيمبابوي والكونغو بث مباشر كورة ستار KORA STAR بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

تشكيلة منتخب زيمبابوي المتوقعة لمباراة الكونغو:

حراسة المرمى: تشيجوفا

خط الدفاع: داريكوا، موديمو، هاديبى، لونجا

خط الوسط: دانى فيرى، كاموسوكو، كارورو

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خط الهجوم: خاما بيليات، موسونا، تالنت تشوابيوا

تشكيلة منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقعة لمباراة زيمبابوي:

حراسة المرمى: ماتيمبي

خط الدفاع: إيساما، لوين داما، تسريند، نجوندا

خط الوسط: بوبي، موبواو، موكي

خط الهجوم: ماجوما، باكامبو، بولينجي

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