اونلاين | شاهد الآن Egipto مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشرafricano (تغطية مباشرة) YALLA LIVE يلا شوت مصر (YALLA EGYPT) بي سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الآن Egipto مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشرafricano (تغطية مباشرة) YALLA LIVE يلا شوت مصر (YALLA EGYPT) بي سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مصر ضد أوغندا بث مباشر كورة اونلاين Kora Online TV، ويستعد منتخب مصر لخوض صدام قوي أمام أوغندا وذلك مساء اليوم الأحد والموافق 30-6-2019 ويأتي ذلك اللقاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر بقيادة النجم محمد صلاح مباراة قوية ضد أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وعلى الرغم من ضمان منتخبنا الوطني للتأهل للدور التالي إلا أنها مواجهة قوية وحاسمة لصدارة المجموعة والتي ستتحدد من خلال تلك المباراة، مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر Kora Live لايف كوورة.

ويتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة بتغييرات في التشكيلة التي يمكن أن يقوم بها المدرب المكسيكي خافيير أجيري حيثُ يمكن أن يُريح المدافع محمود علاء ويعطي الفرصة لمحمود الونش كما ينتظر أن يدفع أساسياً بامهاجم أحمد علي مكان مروان محسن، مشاهدة مباراة مصر الآن يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS.

Advertisements

وتمكن منتخب مصر من جمع 6 نقاط من أول جولتين حيثُ انتصر الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة 1-0 ثم فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0 بينما منتخب أوغندا حصد 4 نقاط فقط من فوز على الكونغو بثنائية نظيفة وتعادل مع زيمبابوي 1-0، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مصر وأوغندا عبر موقع الخليج 365 الرياضي كورة لايف ويوتيوب youtube مجاناُ بدون تقطيع.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة للمشاركة أساسياً في مباراة أوغندا: "محمد الشناوي، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد المحمدي، طارق حامد، محمود دونجا، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، أحمد علي".

- تشكيلة منتخب أوغندا المتوقعة لخوض مباراة مصر: "دينيس أونيانجو، موجابي، أوكوي، خالد أوتشو، موكيبي، جودفري والوسيمبي، حسن واساوا، فاروق ميا، عبده لومالا، ميشيل أزيرا، باتريك كادو".

ويوفر لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر الاسطورة للمباريات LIVE7HD وستكون المباراة مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي ان ماكس 1 بث بين ماتش BEIN MATCH مشاهدة مباريات اليوم مشاهدة مباراة مصر ضد أوغندا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.