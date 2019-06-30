شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تحية كبيرة من الجماهير.. «جنش» يساند منتخب مصر بـ«العكاز» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساند محمود عبدالرحيم (جنش) حارس الزمالك والمنتخب الوطني، المنتخب الوطني من استاد القاهرة في مباراته أمام أوغندا، اليوم، الأحد، قبل سفره إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في القدم.

Advertisements

وتعرض جنش إلى قطع في وتر أكيلس، أمس الأول الجمعة، خلال تدريبات المنتخب، ليعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الحارس من قائمة الفراعنة.

ويواجه الفراعنة منتخب أوغندا في الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية (مصر2019)، حيث يسعى المنتخب لتأكيد بلوغه دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى.

جنش

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى قبل مواجهة أوغندا، التي تطلق في الـ9 مساءً برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب الرافعات الأوغندية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.