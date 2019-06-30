اختفاء لاعبة سويسرية أثناء السباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أمس أن لاعبة المنتخب السويسري للسيدات فلوريانا إسماعيلي اختفت بعد أن كانت تسبح في بحيرة كومو الإيطالية. كما أعلن نادي يانج بويز السويسري الذي يضم بين صفوفه إسماعيلي، أن اللاعبة اختفت بشكل مفاجئ بعد أن كانت تسبح.

وذكر بيان اتحاد الكرة السويسري «الشرطة تواصل البحث، نشعر بقلق شديد لكننا لم نستسلم إزاء إمكانية عودة الأمور إلى نصابها الصحيح». وذكرت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية أن إسماعيلي «24 عاما» استأجرت مركبا مع صديق، ثم قفزت في المياه لكنها لم تظهر مرة أخرى على السطح. وتلعب إسماعيلي في يانج بويز منذ 2011، كما شاركت في 33 مباراة مع منتخب سويسرا، كانت آخرها المواجهة أمام صربيا في 14 يونيو الحالي.