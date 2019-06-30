الكويت يطلب هداف الدوري السعودي بـ4 ملايين دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أبدى نادي الكويت الكويتي رغبته في استقطاب هداف الدوري السعودي، محترف النصر، الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 4 ملايين دولار للموسم الواحد.

وأبلغت مصادر كويتية «مكة» أمس أن العرض الكويتي جاد، وأنه تمت مخاطبة النصر بشكل رسمي، رغبة من النادي في إنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن في ظل الغياب الإداري الحالي لإدارة النصر بعد تعذر وجود مرشح رئاسي متفق عليه لقيادة النادي للسنوات الـ4 المقبلة.

وأكدت المصادر أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله اشترط الحصول على 5 ملايين دولار للموسم بخلاف المزايا المالية الأخرى، ولا سيما أنه لم يجدد عقده مع النصر بعد العطاءات الكبيرة التي قدمها الموسم الماضي، ونجح في تحقيق الرقم القياسي كهداف لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ35 هدفا.

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ويسعى نادي الكويت الكويتي برئاسة خالد الغانم إلى تعزيز صفوفه بالهداف المغربي أملا في المنافسة القوية في دوري أبطال آسيا 2019 ـــ 2020 التي سيدخل الفريق منافساتها في نسختها المقبلة.

يشار إلى أن عبدالزراق حمدالله خرج أخيرا من قائمة منتخب بلاده المغرب المشارك في بطولة الأمم الأفريقية الحالية بعد نشوء مضايقات تعرض لها من قبل بعض زملائه المحترفين في القارة الأوروبية في التحضيرات النهائية للبطولة.

ويعد صاحب الـ28 عاما، الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بتسجيل أكبر عدد أهداف في موسم واحد برصيد 35 هدفا، كذلك حصد لقب أفضل لاعب بالموسم من رابطة دوري المحترفين، حيث شارك في 26 مباراة بواقع 2197 دقيقة، سجل خلالها 35 هدفا، منها ثمانية أهداف من ضربات جزاء، أي أنه يسجل هدفا كل 64.6 دقيقة.

وبخلاف تسجيله للأهداف، فقد صنع تسعة أهداف، ليكون له الفضل في أكثر من نصف الأهداف التي سجلها النصر على مدار الموسم بالدوري المحلي.