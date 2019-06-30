إيتو: أجواء أمم أفريقيا رائعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أثنى الكاميروني صامويل إيتو على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وعلى رئيسه أحمد أحمد، وعلى مصر بسبب نجاح تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع النجم السنغالي السابق الحاجي ضيوف وقائد منتخب مصر سابقا أحمد حسن أمس باستاد القاهرة «أتوجه بالشكر لرئيس الكاف على إقامة البطولة بـ24 منتخبا. المنافسة تجري في أفضل الظروف، أشكره أيضا لأنه سمح لنا بالاحتفال بالكرة الأفريقية».

وأضاف «أشكر الجميع على كل ما يبذلونه من أجل إنجاح هذه الدورة، فخور جدا بالظروف التنظيمية. الأمن متوفر والملاعب على درجة عالية من الجودة، هذه هي أفريقيا». وعد إيتو إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في فصل الصيف فكرة جيدة، مشيرا إلى أن إقامة الدورة في الشتاء كانت ستؤثر على حضور اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا، بسبب خشيتهم من فقدان أماكنهم مع أنديتهم.