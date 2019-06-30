جلوي بن عبدالعزيز يستعرض استعدادات نادي نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حث أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على استعداد الأندية الرياضية بالمنطقة بقوة، لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل، بما يحقق تطلعات الجمهور الرياضي لرؤية أندية المنطقة في مصاف أعلى الدوريات وبين الأندية الكبرى.

جاء ذلك أثناء استعراضه في مكتبه بديوان الإمارة أمس استعدادات نادي نجران للموسم الرياضي المقبل، التي قدمها في إيجاز رئيس مجلس إدارة النادي مصلح آل مسلم.

وبحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز سبل تهيئة مقر النادي وتطويره، ليكون مناسبا لاحتواء المشاركات والأنشطة الرياضية، مشيدا باحترافية وكفاءة أندية المنطقة في تجاوز التحديات ومواجهة الظروف والعقبات.