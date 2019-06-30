صحف رومانيا: الملايين جلبت لوسيسكو للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عللت صحف رومانية وعلى رأسها Sport pro أسباب قبول المدرب رازفان لوسيسكو لعرض نادي الهلال، وفك ارتباطه بالشرط الجزائي لنادي باوك اليوناني إلى التدخل الإداري، والتصرف في سوق اللاعبين دون علمه إلى جانب العرض المالي المغري الذي يصل إلى 4 ملايين يورو في الموسم.

وقالت «إن اهتمام الهلاليين به جاء نظير نتائجه المميزة التي حققها طيلة مشواره التدريبي الذي بدأه مع نادي رابيد بوخارست الروماني 2004-2007، إلى جانب الدعم المعنوي الذي لاقاه من المدير الفني السابق للهلال أولاريوكوزمين بعد أن أقنع الهلاليين بالتعاقد معه».

وكشفت وسائل الإعلام الرومانية أن رازفان لوسيسكو تلقى 3 محاولات سابقة من الهلال للتعاقد معه، والتي بدأت في 2016 بتقديم راتب سنوي وصل إلى 4.5 ملايين دولار لموسمين، والعرض الثاني في مطلع 2017 لقيادة الفريق مدة 4 أشهر بـ1.45 مليون دولار، وجاء العرض الأخير في مايو الماضي، إلا أن المدرب فضل الاستمرار في اليونان، الذي أصبح ثاني أغلى مدرب روماني بعد كوزمين الذي يتقاضى 5.7 ملايين يوور.