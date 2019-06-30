شكرا لقرائتكم أخضر الناشئين يلاقي العراق في بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي للناشئين مشواره في بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة، يوم الاثنين بملاقاة العراق في المسابقة التي تحتضنها الأردن من الأول وحتى 11 يوليو المقبل.

وأقام الأخضر معسكراً إعدادياً في الطائف تحت إشراف مدربه عبدالوهاب الحربي، قبل أن يغادر إلى الأردن لخوض البطولة.

ووقع أخضر الناشئين في المجموعة الثالثة بالبطولة إلى جانب منتخبي الكويت والعراق.