أخضر الناشئين يلاقي العراق في بطولة غرب آسيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي للناشئين مشواره في بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة، يوم الاثنين بملاقاة العراق في المسابقة التي تحتضنها الأردن من الأول وحتى 11 يوليو المقبل.
وأقام الأخضر معسكراً إعدادياً في الطائف تحت إشراف مدربه عبدالوهاب الحربي، قبل أن يغادر إلى الأردن لخوض البطولة.
ووقع أخضر الناشئين في المجموعة الثالثة بالبطولة إلى جانب منتخبي الكويت والعراق.
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