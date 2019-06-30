شكرا لقرائتكم الثلاثاء.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد القدم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي الجديد برئاسة ياسر المسحل اجتماعه الأول يوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما أعلن حساب الاتحاد على "تويتر".

ومن المتوقع أن يتم توزيع مهام أعضاء مجلس الاتحاد في اجتماع يوم الثلاثاء وذلك بحسب ما ذكره المسحل في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" بعد تزكيته رئيساً للمجلس.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم كلاً من خالد الثبيتي نائباً، وعضوية بندر الأحمدي ونزيه النصر وعبدالعزيز العفالق وتركي السلطان وأضواء العريفي ومعيض الشهري وخالد بن مقرن وعبدالله كبوها.