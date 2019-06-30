يلا شوت بث مباشر مباراة مصر واوغندا..kora جوول رابط سريع مشاهدة ماتش مصر bein sport max

بث مباشر مباراه مصر واوغندا اليوم الاحد 30 يونيو 2019 في اخر جولات المجموعه الاولى التي يتصدرها المنتخبان حيث لكل منهما ست نقاط الفائز في مباراه اليوم سيتصدر المجموعه الاولي المباراه المقامه على استاد القاهره في التاسعه مساء بتوقيت القاهره، يعتمد المنتخب المصرى على نجومه محمد صلاح نجم هجوم ليفربول، و تريزجيه، و عبدالله السعيد، كان عمرو وردة قد عاد للمنتخب مرة أخرى، بينما تعرض جنش حارس المرمى لاصابة فى الركبة أبعدته عن المنتخب.

كوره اون لاين مشاهده مباراه مصر واوغندا

مباراه مصر واوغندا اليوم الاحد تكون في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه الحاديه عشر مساء بتوقيت الامارات سلطنه عمان الثامنه مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

كوره لايف ماتش مصر واوغندا بث مباشر

مباراه مصر واوغندا اليوم مشاهده مباراه مصر واوغندا رابط مشاهده مباراه مصر واوغندا بث مباشر مباراه مصر واوغندا كوره ستار مشاهده مباراه مصر واوغندا كوره لايف بث مباشر مباراه مصر واوغندا يلا شوت مشاهده مباراه مصر اليوم يلا كوره شاهد بث مباشر مباراه مصر واوغندا

رابط البث المباشر لمباراة مصر و اوغندا

yalla shoot شاهد بث مباشر مباراة مصر و اوغندا اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

Advertisements

الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أيمن أشرف

الوسط: محمد النني – نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمود حسن “تريزيجيه”

الهجوم: أحمد حسن “كوكا”

المدرب اجرى 3 تغييرات على تشكيل مصر حيث أشرك باهر المحمدي في مكان محمود علاء – المهدد بالإيقاف بسبب تلقيه إنذارا، ونبيل عماد “دونجا” بدلا من طارق حامد. التغيير الثالث هو مشاركة أحمد حسن “كوكا” كمهاجم أساسي، في مكان مروان محسن.

ستبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة مصر و أوغندا بث مباشر بعد قليل عند اطلاق صافرة اللقاء