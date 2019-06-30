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مباراة المريخ والخرطوم الوطني اليوم الاحد 30-6-2019 في الدوري السوداني – الزعيم يسعى للعودة

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تتواصل المنافسات في مرحلة الحسم بالدوري السوداني الممتاز في الموسم الكروي الحالي، حيث يحل نادي الخرطوم الوطني الأول لكرة القدم، ضيفاً على حساب نظيره نادي المريخ السوداني الأول لكرة القدم، في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم في الدوري السوداني بالموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب نادي المريخ في العاصمة السودانية.

ويدخل نادي الخرطوم الوطني الأول لكرة القدم، بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته في الموسم الكروي الحالي، وتحقيق الفوز على نظيره نادي المريخ السوداني المتصدر للبطولة، حيث يحتل نادي الخرطوم الوطني المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الحسم في الدوري السوداني برصيد 7 نقاط.

بينما نجح نادي المريخ السوداني وصيف الدوري في الموسم الكروي الماضي، في احتلال الصدارة بعدما حقق ثلاث انتصارات في البطولة، حيث يمتلك 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي الهلال السوداني، ويسعى المريخ إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة وحسم البطولة لصالحة في الموسم الحالي.

ويقدم نادي المريخ بطولة قوية للغاية في منافسة شرسة مع نادي المريخ السوداني، ونجح المريخ في أن يحسم أربع انتصارات لصالحة في الموسم الحالي.

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