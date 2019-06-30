ملخص نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر 2-0 والملغاش يتصدرون المجموعة الثانية

ملخص مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية من كاس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في جمهورية مصر العربية من الفترة من 21 يونيو حتي يوم 19 يوليو موعد المباراة النهائية، وتلعب اليوم مباراتين في توقيت واحد من نفس المجموعة.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة، وتلعب المباراة على ستاد الإسكندرية وتلعب في نفس التوقيت مباراة بوروندي وغينيا، حتي لا يحدث تلاعب في المباريات وقد يصعد من خلال تلك المجموعة ثلاثة منتخبات، وذلك في حال فوز غينيا على بورندي، وتعد المجموعة كل الاحتمالات فيها مفتوحة على مصراعيها، وستتحدد خلال تلك الجولة ومع نهاية مباريات جميع المجموعات

نيجيريا بطلة نسخة 2012 تحاول تكرار الإنجاز والمنافسة على البطولة، وضمنت نيجيريا الملقبة بالنسور التأهل إلي الدور المقبل من البطولة بعد وصول الفريق لست نقاط، وسيكون على المنتخب النيجيري مصمماً اليوم على الصعود في صدارة المجموعة.

ملخص مباراة مدعشقر ونيجيريا

قال مدرب نيجيريا في المؤتمر الصحفي “نحن صعدنا إلى الدور التالي، لذلك سيتم إجراء بعض التغييرات بالفريق، من أجل الاطمئنان على مستوى بعض اللاعبين”.

بدأت المباراة الآن بتعليق المعلق الرياضي محمد بركات، فكونوا متابعين معنا.

استحواذ كبير من جانب نيجيريا على مجريات الأمور الآن.

مدغشقر تتقدم بهدف في الدقيقة 12.

مرور نصف ساعة على نهاية من الشوط ولا زال التقدم لمدغشقر بهدف نظيف

نهاية الشوط الاول بتقدم مدغشقر بهدف

بداية الشوط الثاني ومحاولات نيجيرية للتعديل.

مدغشقر تحرز الهدف الثاني في الدقيقة 50 من اللقاء.

الدقيقة 70 وتقترب نيجيريا من تسجيل الهدف الاول لها.

نهائية المباراة بفوز مدغشقر بهدفين دون رد.