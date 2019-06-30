شاهد نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم في آخر مباراة لمنتخبنا في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية...

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نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط حسم بهم مصيره في التأهل للدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما سيحاول منتخب أوغندا باقصى جهد الخروج من المباراة بأي نتيجة سوى الخسارة ليحجز مقعده في الدور ال16.

سوف تقام مباراة مصر وأوغندا القادمة في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة مصر وأوغندا وسوف نشاهد اليوم المباراة من خلال قناة bein sport max hd1 على الهواء مباشرة.