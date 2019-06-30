رابيو في تورينو لاتمام صفقة انتقاله إلى يوفنتوس

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وصل اللاعب الدولي الفرنسي أدريان رابيو إلى تورينو لاتمام صفقة انتقاله من فريقه الحالي باريس سان جرمان الى يوفنتوس بعد انتهاء عقده، بحسب ما اورد بطل الدوري الايطالي في الاعوام الثمانية الاخيرة على موقعه في تويتر.

ونشر يوفنتوس على موقعه الاحد صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل الى تورينو"، ما يوحي عن قرب اتمام صفقة انتقاله من العاصمة الباريسية الى تورينو.

وأرفق فريق "السيدة العجوز" الخبر في وقت لاحق بعدة صور للاعب الدولي الفرنسي وهو يهم بالنزول من طائرة في مطار تورينو. واوحى ما نشره يوفنتوس بأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي الإثنين.

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وتؤكد وسائل الإعلام الإيطالية أن اللاعب الدولي الفرنسي الموقوف مع فريقه منذ كانون الاول/ ديسمبر الماضي على خلفية عدم تجديد عقده، توصل إلى إتفاق مع النادي الإيطالي بشأن إنتقاله الى صفوفه لمدة خمسة اعوام مع مكافأة عند التوقيع بقيمة 10 ملايين يورو.

وكان فريق سان جرمان اوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي يصل الى نهايته الاحد، وابعد عن الفريق الاول في كانون الاول/ديسمبر الماضي. ولكن بدءا من الاثنين سيكون بامكان رابيو التعاقد مع أي ناد من خياره بموجب عقد حر.

ويسعى رابيو، في سن الـ 24 عاما، لاطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب الى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت اشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد اخيرا الى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشلسي الانكليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الابطال الاوروبي الموسم المقبل.

وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب "الديوك"، زميله السابق في سان جرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من ان وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الاخير عن النادي.