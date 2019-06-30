شكرا لقرائتكم خبر عن كانو لـ" تايم سبورت ": منتخب مصر قوى وتغيرات التشكيل شئ إيحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نوانكو كانو نجم فريق الأرسنال الأنجليزى و منتخب نيجيريا الأسبق أن لاعبى الفراعنة تتميز بالقوة خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوى و الكونفو بعد حصد 6 نقاط والصعود الى دور الـ16 من البطولة.

وأوضح كانو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " تايم سبورت " أن التغيرات الى أجرها المدير الفنى لمنتخب مصر فى تشكيل الفراعنة تاتى يالايجابية على اللاعبين للمشاركة فى المباريات البطولة والمنافسة أيضا .

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.