شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد السفر وقائمة رحلة قبرص استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر مغادرة بعثة الزمالك فى الثانية من ظهر غد الإثنين، إلى قبرص، لدخول المعسكر الخارجى الذى يتخلله بعض المباريات الودية، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

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واستقر جهاز الزمالك بقيادة خالد جلال على تواجد الثنائى مصطفى فتحى والمغربى حميد أحداد ضمن قائمة الفريق الأبيض التى ستتوجه إلى قبرص للانتظام فى المعسكر الخارجى بجانب ضم جميع اللاعبين المتواجدين حاليا مع الفريق وعدد من الناشئين الذى تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، فيما يغيب عن المعسكر اللاعبون الدوليون وهم طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش وفرجانى ساسى وخالد بوطيب بالإضافة إلى محمود كهربا المنقطع عن تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الماضية بجانب محمود جنش الذى تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيليس وسيتوجه إلى ألمانيا للخضوع إلى عملية جراحية.

ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتها بعد نهاية منافسات أمم أفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، كما يغيب عن معسكر الزمالك فى قبرص لاعبو الفريق الدوليون المتواجدون مع المنتخبات المختلفة بأمم أفريقيا.