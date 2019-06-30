شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يغادر مران الاهلي للإصابة في "اليد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر عمار حمدي لاعب الأهلي مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم ،الأحد، على ملعب التتش بسبب الإصابة بعدما اشتكى من إصابة في اليد خلال مشاركته في المران وخرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق قبل نهاية المران.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهره قبل السفر إلى إسبانيا.
كان عمار حمدي قد إنتظم في مران الفريق مؤخراً بعد إنتهاء إعارته لنادي الإتحاد السكندري لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي.
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