شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن معسكر إسبانيا ومشاركة 5 أهلاوية فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الأمور تسير بشكل جيد فى فترة الإعداد الحالية التى بدأت فى الثانى والعشرين من الشهر الحالى استعدادا للمرحلة الهامة الحالية .

وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التى يتطلع الجهاز الفنى للوصول إليها. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد فقط غياب الأنجولى جيرالدو الذى يتواجد مع منتخب بلاده فى أمم أفريقيا، بالإضافة إلى رباعى المنتخب الوطنى، محمد الشناوى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الحالية والتى يتمنى الجميع التتويج بها للمرة الثامنة فى تاريخ مصر، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وقال إن فترة الحالية شهدت انتظام اللاعبين المحترفين؛ سواء المغربى وليد أزارو أو التونسى على معلول، بالإضافة للنيجيرى جونيور أجايى، بجانب انتظام لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد انتهاء معسكره الأخير، وهو ما يمنح الجهاز الفنى الفرصة لتجهيز جميع العناصر والوصول بهم لأعلى معدلات التركيز الذهنى والفنى والبدني.

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وأشار إلى أن الفريق يخوض مرانه على فترتين فى هذه المرحلة بناء على البرنامج الفنى والبدنى الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى لتجهيز اللاعبين للمرحلة المهمة القادمة، مشددا على أن الفريق يستعد للسفر إلى إسبانيا الجمعة القادم لبدء معسكره الخارجى الذى يستمر حتى السادس عشر من يوليو المقبل.

وشدد مدير الكرة على أنه اطمأن على معسكر الفريق المنتظر فى إسبانيا بعد أن تابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالمعسكر خلال زيارته الأخيرة برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى. وأضاف أن المعسكر سيكون على أعلى مستوى وملائم تماما للأهداف التى يتطلع الجهاز الفنى لتحقيقها فى هذه المرحلة.

وواصل عبد الحفيظ حديثه مؤكدًا أن الأهلى سيخوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى فى معسكره المنتظر فى إسبانيا وتحدد لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو المقبل، وأن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة منها.