شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع مصرى للمنسى قبل لحظات من لقاء مصر وأوغندا : لولاك ما كنا هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أحد المشجعين المصريين المتواجدين باستاد القاهرة قبل لحظات من مواجهة مصر وأوغندا ذكرى الشهداء برفع لافتة مكتوب عليها " لن ننساك يا منسى .. لولاك ما كنا هنا " تاكيدا على دور شهداء الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن وحماية أراضيه وهو ما جعل البطولة الأفريقية تقام على أفضل ما يكون بسبب التنظيم التى تشهده الملاعب بسبب دور الأمن داخليا وخارجيا بالإضافة لحماية حدود البلاد عن طريق أفراد الجيش .

ويلتقى المنتخب المصرى فى التاسعة من مساء اليوم مع المنتخب الاوغندى فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو .

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

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والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.