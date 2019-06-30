شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "جنش" يتلقى تحية الجماهير فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى، فى استاد القاهرة متكئًا على عكازين بعد تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكليس، وذلك قبل مواجهة الفراعنة وأوغندا التى ستجمعهما فى التاسعة مساءً، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ونال جنش تشجيع الجماهير التى ملأت استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة.

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ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى حراسة المرمى، خط الدفاع.. أحمد المحمدى، أحمد حجازى، باهر المحمدي وأيمن أشرف، خط الوسط.. نبيل عماد دونجا، محمد النني، محمد صلاح، عبد الله السعيد وتريزيجيه، خط الهجوم.. أحمد حسن كوكا.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.