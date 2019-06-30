شكرا لقرائتكم خبر عن بوجه صلاح وزى فرعونى.. هكذا دعمت الجماهير المنتخب أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مشجعى منتخب مصر على الظهور بتقاليع مختلفة فى مواجهة أوغندا، فى المباراة التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية وظهرت مشجعة تحمل صورة لمحمد صلاح نجم المنتخب وآخرين بزى فرعونى.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

Advertisements