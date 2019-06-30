شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عماد متعب يطمئن على جنش فى ليلة دعم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، الاطمئنان على محمود جنش حارس المنتخب والزمالك وذهب له داخل المدرجات ثم توجه متعب بعد ذلك إلى أسرته حيث حرص على التواجد مع زوجته وبناته فى المدرجات لدعم منتخب مصر.

وتواجد جنش داخل ستاد القاهرة الدولى برفقة محمد أبو جبل حارس المنتخب وسموحة وقامت الجماهير بتشجيعه قبل دقائق من انطلاق مباراة مصر وأوغندا فى المباراة التى تجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية.

Advertisements

ومن المقرر أن يتوجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب وذلك بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج جنش بالكامل خلال فترة اصابته، كان جهاز المنتخب قد استدعى أبو جبل لمعسكر المنتخب للتدريب مع الثنائى محمد الشناوى وأحمد الشناوى حارسى الفراعنة حيث لا تسمح لائحة البطولة باستبدال جنش بعد إصابته.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الكونغو 2\0، وزيمبابوي 1\0، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالوز على الكونغو 2\0، والتعادل مع زيمبابوي 1\0.



عماد متعب يطمئن على جنش فى ليلة دعم المنتخب