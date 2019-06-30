شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات ورمضان وحمودي وشريف فى أبرز صور مران الأهلى المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورا من مران فريق الأهلى المسائى اليوم، الأحد، الذى انتهى منذ قليل على ملعب التتش.

وأدى الأهلى مرانه اليوم على فترتين وفقا للبرنامج الذى أعده الجهاز الفنى خلال فترة الإعداد بالقاهرة قبل السفر يوم الجمعة المقبل إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبى بها استعداداً للارتباطات المقبلة.

مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران المسائى اليوم، للتأكيد على بعض النقاط الفنية، وعقب نهاية المحاضرة قام اللاعبون بالجرى حول الملعب واداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال.

ويسعى الجهاز الفنى لرفع معدل اللياقة البدنية خلال الفترة الأولى من الإعداد والتى تقام فى القاهرة.





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