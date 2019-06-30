شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الجزائر تدعم مصر فى مواجهة أوغندا من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير الجزائرية على اصطحاب العلم الجزائرى خلال تواجدهم فى استاد القاهرة الدولى لدعم منتخب مصر أمام أوغندا، فى المباراة التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.





ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.





والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.