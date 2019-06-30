سوبر كورة.. كيف كتب اسم عمرو وردة فى تشكيل المنتخب؟ مريض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قائمة مباراة مصر ضد أوغندا الرسمية "الإسكور شيت" عن وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول اللاعب عمرو وردة كمريض "أبسنت" ليتأكد بشكل نهائى ابتعاده رسميا عن المباراة المقررة بين الفريقين.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الكونغو 2\0، وزيمبابوي 1\0، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالوز على الكونغو 2\0، والتعادل مع زيمبابوي 1\0.
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