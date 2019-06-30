جماهير الاتحاد تدشن “#كلنا_انمار_لاتحاد_جديد” دعما للإدارة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:

واصلت جماهير نادي الاتحاد دعم القرارات التي اتخذتها إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي خلال الأيام القليلة الماضية ومن ضمنها خطة للاستغناء عن بعض الأسماء بعد أن تم إنهاء علاقة النادي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم كلا من أحمد عسيري وزميله جمال باجندوح ولازالت الإدارة تدرس المزيد من القرارات في هذا الجانب.

ودشنت جماهير النادي الغربي وسم #كلنا_انمار_لاتحاد_جديد” عبرت من خلاله عن تأييدها لقرارات الإدارة الجديدة ودعمها الكامل لها.