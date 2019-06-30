شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تهزم بوروندي بثنائية نظيفة في بطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب غينيا على نظيره بوروندي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وتقدم منتخب غينيا بهدف سجله محمد ياتارا في الدقيقة 25 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 52.
ورفع المنتخب الغيني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما ظل منتخب بوروندي بلا نقاط في قاع الترتيب.
وينتظر المنتخب الغيني نتائج باقي المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيصعد لدور الستة عشر ضمن افضل ثوالث أم سيودع البطولة، فيما ودع منتخب بوروندي البطولة الرسمية.
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