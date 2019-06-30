كوكا يقود هجوم المنتخب أمام أوغندا وعودة باهر لخط الدفاع (التشكل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية على النحو التالي:
محمد الشناوي- أحمد المحمدي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف- نبيل عماد «دونجا»، محمد النني- عبدالله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن «تريزيجيه»- أحمد حسن «كوكا».
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