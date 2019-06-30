شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري في استاد القاهرة قبل مباراة مصر وأوغندا.. ومتابعون: مبروك علينا الخسارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الفنانة سما المصري على حضور مباراة مصر وأوغندا، المقامة باستاد القاهرة، الأحد، ضمن مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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ونشرت «سما» صورا على حسابها بـ«إنستجرام» تظهر وجودها في مدرجات الاستاد، فيما لم يتواجد بجوارها أحد من الجمهور.

ولاقت الصور تفاعلا على صفحات السوشيال ميديا بين معترض على وجودها وآخرين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الزرقاء، حيث ارتدت بنطلونا وهاف ستومك يكشف عن بطنها وكتفيها، ما أثار استياء بعض المتابعين، معلقين «هذه الملابس لا تناسب حضور الماتش»، وآخرين علقوا ساخرين: «مبروك علينا الخسارة يا رجالة».

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقًا على أوغندا صاحبة الوصافة بنقطتين، بينما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تأتي الكونغو الديمقراطية بدون رصيد من النقاط.

سما المصري

سما المصري

سما المصري

سما المصري

سما المصري