شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان مدرباً للهلال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
وقع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، عقدا مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، يمتد لمدة عامين.
وجرت مراسم التوقيع اليوم (الأحد) في باريس بحضور عضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج.
وسيلتحق المدرب وطاقمه التدريبي بالفريق بعد غد (الثلاثاء) في مقر معسكره بمدينة لينز النمساوية.
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