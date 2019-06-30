البرازيلي سيلفا: ميسي أعظم لاعب في التاريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو «أفضل لاعب في التاريخ».

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وجاءت تصريحات سيلفا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي لكأس أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» بعد غد.

وقال سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي «بالنسبة لي ميسي أفضل لاعب في التاريخ، أكبر لاعب شاهدته في حياتي، من الشرف خوض مثل هذه المباراة».

وتابع «لكنها مباراة البرازيل مع الأرجنتين. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي. أينما واجهت ميسي سواء مع المنتخب أو في دوري أبطال أوروبا يكون من الصعب جدا إيقافه».