السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ساوباولو
أكد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو «أفضل لاعب في التاريخ».
وجاءت تصريحات سيلفا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي لكأس أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» بعد غد.
وقال سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي «بالنسبة لي ميسي أفضل لاعب في التاريخ، أكبر لاعب شاهدته في حياتي، من الشرف خوض مثل هذه المباراة».
وتابع «لكنها مباراة البرازيل مع الأرجنتين. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي. أينما واجهت ميسي سواء مع المنتخب أو في دوري أبطال أوروبا يكون من الصعب جدا إيقافه».
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيلي سيلفا: ميسي أعظم لاعب في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.