شكرا لقرائتكم جلسة تحفيزية خاصة من لاسارتى لعمرو السولية فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جلسة تحفيزية مع عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الكروي الأول.

جاء ذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

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وتحدث لاسارتي مع عمرو السولية ورامي ربيعة، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفني خلال فترة الإعداد لتجهيز جميع اللاعبين معنويا ونفسيا ، وخلق دوافع جديدة للجميع استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على فترتين وركز الجهاز الفني على الجانبين البدني والفني، ويسافر الاهلي يوم الجمعة إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، ويشهد معسكر الأهلي المرتقب في إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الأجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع، وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.