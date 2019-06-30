شكرا لقرائتكم 15 مليون جنيه سنويا شرط كهربا للبقاء مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، تعديل عقده الحالى وتقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم المقبل، من أجل الاستمرار داخل القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

وتغيب كهربا عن تدريبات الزمالك فى الفترة الأخيرة من أجل الضغط على إدارة النادى الأبيض لرفع قيمة عقده حيث لوح من خلال مصادر مقربه منه إلى تحركه لشكوى ناديه فى المحكمة الرياضية الدولية لفسخ التعاقد الحالى بداعى عدم صحة العقد ولكن شدد مسئولو اتحاد الكرة والزمالك أن عقده الحالى موثق فى الجبلاية ومستمر لمواسم قادمة ولا ينتهى بنهاية الموسم الحالى مثلما يشير اللاعب من خلال المصادر المقربة منه التى كشفت أيضا إنه حال ترضيته مالياً وفقا لمتطلباته لن يكون لديه مانع فى الانتظام داخل ناديه خاصة إنه انقطع عن التدريبات منذ البداية لعدم تعديل عقده مثلما تم وعده.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إحالة محمود كهربا للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين في الفترة الماضية منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض ويتخلف اللاعب عن معسكر الفريق في قبرص، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة غدا الاثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام، يأتى خروج كهربا من حسابات جهاز الفريق الأبيض في معسكر قبرص نظرا لانقطاعه عن تدريبات الفريق وتواجده فى الساحل الشمالى طوال الفترة الأخيرة حيث ترك جهاز الزمالك ملف اللاعب إلى إدارة القلعة البيضاء لحسم مصيره إلا إنه بات خارج الحسابات الفنية بالمعسكر الخارجى.

واختتم الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر أول أمس الجمعة والذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى الممتاز بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.