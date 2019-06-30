شكرا لقرائتكم أبها يستعد للموسم الجديد بـ5 مباريات ودية في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي يوم الأحد إقامة معسكر إعدادي منتصف الشهر المقبل وذلك استعداداً للموسم الجديد. وتنطلق تدريبات نادي أبها في الرابع من يوليو المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام في مقر النادي، قبل التوجه إلى تونس يوم 14 يوليو، في معسكر إعدادي يمتد حتى التاسع من أغسطس، يتخلله خوض 5 مباريات ودية.

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