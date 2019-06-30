نيجيريا تخسر من مدغشقر بهدفين مقابل لاشيء وتصعد كثاني للمجموعة

تُختتم اليوم مواجهات دور المجموعات بالجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بمواجهة مدغشقر ونيجيريا في مباراة البحث عن الصدارة، وتُعد نيجيريا أول المنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر بعدما فازت في الجولتين السابقتين وتتصدر مجموعتها بستة نقاط ويأتي في المركز الثاني منتخب مدغشقر برصيد أربعة نقاط.

موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر

وتحلم مدغشقر في مباراة اليوم بالصعود كأول للمجموعة بعد تحقيق فوز على منتخب النسور باستاد الإسكندرية، وقد أكد مدرب منتخب مدغشقر بأنه سعيد بلاعبيه والأداء القوي الذي يُقدمونه في أول مشاركة لهم في البطولة، وتابع أنه مستعد جيداً لمباراة اليوم وجاهز للاستحواذ على الكرة منذ بداية المباراة.

نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر

تنطلق المباراة الساعة السابعة بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت مدينة الإسكندرية حيث تُجرى المباراة والرابعة بتوقيت جرينتش، وتُقام المباراة في نفس توقيت بوروندي وغينيا، كما خصصت بي إن سبورت قناة bein sports max hd 2 لنقل أحداث المباراة بتعليق جواد بده عليها.

الدقيقة 12: مدغشقر تُحرز الهدف الأول بعد أن استغلت خطأ دفاعي من لاعب نيجيريا

الدقيقة 30: منتخب مدغشقر يقترب من تسجيل الهدف الثاني في اللقاء وحصار لمنتخب نيجيريا في وسط ملعبه

الدقيقة 53: الهدف الثاني لصالح مدغشقر من ضربة حرة مباشرة تصطدم بالحائط البشري وتُغير اتجاهها وتدخل الشباك

انتهت المباراة بفوز منتخب مدغشقر على منتخب نيجيريا بهدفين ويتأهلان كأول وثاني المجموعة على الترتيب.