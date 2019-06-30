نتيجة مباراة نييجريا ومدغشقر اليوم في كأس امم افريقيا

نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم| فاز منتخب مدغشقر على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شئ لتتصدر المجموعة الثانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا، ليصعد منتخب مدغشقر إلى الصدارة بسبع نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن منتخب نيجيريا صاحب الست نقاط، وغينيا نجحت في الفوز بنفس النتيجة على منتخب بوروندي لتكون غينيا صاحبة المركز الثالث برصيد اربع نقاط.

مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم

يختتم منتخب نسور نيجيريا مباريااته في المجموعة اليوم بعد ضمان تأهله من الجولة الماضية أمام منتخب مدغشقر وهي مباراة حاسمة لمنتخب مدغشقر الذي يبحث عن الفوز لضمان التأهل للدور الثاني من كأس أمم أفريقيا.

يحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويكفي منتخب مدغشقر نقطة وحيدة من مباراة نيجيريا اليوم للتأهل إلى الدور الثاني برفقة النسور، حيث تعادل بهدفين لمثلهما مع غينيا في المباراة الأولى وفاز على بوروندي في المباراة الثانية من المجموعة الثانية.