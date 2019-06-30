نتيجة مباراة مدغشقر ونيجيريا اليوم في كأس امم افريقيا

نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم| في مفاجأة من العيار الثقيل فجر منتخب مدغشقر كبرى مفاجأت الكان بالفوز على نسور نييجريا بهدفين مقابل لا ش اليوم في الجولة الثلاثة من مباريات المجموعة الثانية على ملعب الإسكندرية، ليحصل على صدارة المجموعة الثانية على حساب نييجريا، سجل أهداف مدغشقر لانيانا في الدقيقة 13 والهدف الثاني جاء بتوقيع كاروليس في الدقيقة 53 من المباراة.

نظراً لعدة عوامل، أهمها تأهل المنتخب النيجيري، والجماهير التي تترقب مشاهدة مباراة مصر واوغندا الساعة التاسعة مساءاً، ويعتبر منتخب نيجيريا من المنتخبات المرشحة بقوة لنيل اللقب الأفريقي، وكانت بدايتهم الجيدة أمام بوروندي وغينيا خير دليل على ترشيحهم للقب.

وأحرز منتخب نيجيريا لقب كأس أمم أفريقيا عام 1994 على حساب منتخب زامبيا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود ويتوج مرة أخرى باللقب عام 2013 على حساب منتخب بوركينا فاسو، لتتويج باللقب الأفريقي مرتين في أخر 25 عاماً.