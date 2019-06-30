مدغشقر تفوز على نيجيريا بهدفين دون رد وتتأهل إلى دور الستة عشر كأول للمجموعة

يُؤيد منتخب مدغشقر مفاجأة منتخب نيجيريا في لقاء اليوم بفوز يضعه في صدارة المجموعة الثانية على حساب النسور، فمنتخب مدغشقر الذي يُشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه قد استطاع أن يحصل على المركز الثاني في مرحلة المجموعات بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول وتتبقى مباراة اليوم لتُحدد المُتصدر.

موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر

تبدأ مباراة اليوم بين مدغشقر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت جرينتش والسابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على قناة beIN sports max hd 2 بتعليق جواد بده، ويحتضن استاد الإسكندرية مباراة الفريقين.

نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر

واجهت نيجيريا منتخب مدغشقر أربعة مرات حصلت على الفوز فيها خلال ثلاث مباريات وتعادلت في مباراتين فقط، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مدغشقر قد حصل على أربعة نقاط من فوز في الجولة السابقة على بوروندي وتعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بينما فازت نيجيريا في المباراتين السابقتين وتحصلت على ستة نقاط.

الدقيقة 12: الهدف الأول لمنتخب مدغشقر في المباراة بعد خطأ دفاعي من نيجيريا

الدقيقة 31: نيجيريا تُقدم مستوى ضعيف في مباراة اليوم ومنتخب مدغشقر يقترب من تسجيل الثاني

الدقيقة 53: الهدف الثاني لصالح مدغشقر في المباراة من ضربة حرة مباشرة وتسكن الشباك بعد أن اصطدمت برأس لاعب في الحائط البشري.

انتهت المباراة بفوز مدغشقر بنتيجة 2-0.