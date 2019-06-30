Afcon Plus: مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت مُباراة مصر اليوم بدون تقطيع مصر ضد أوغندا لايف لقاء...

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يلا شوت بث مباشر مباراة مصر واوغندا كورة ستار Kora star، مباراة صعبة للغاية تجمع منتخب مصر ومنتخب أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى كل فريق إلى التقدم وإحراز النقاط التي تسعد الجماهير والمشجعين في كل مكان.

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يلا لايف مباراة مصر واوغندا مباشر اون لاين بدون تقطيع اليوم بث مباشر مباراة مصر يلا شووت، حيث بدأت ملامح فوز مصر في الوضوح، وذلك بعد أن تصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يأتي ذلك بعد تسجيل أهداف الفوز أمام كل من زيمبابوي والكونجو الديمقراطية.

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مباراة مصر واوغندا يلا شوت بث مباشر، حيث يسعى أجيري إلى زيادة ثقة الفراعنة في أنسفهم وزيادة عدد النقاط بالفوز في تلك المواجهة الصعبة، والتي تعمل أيضًا على كشف نقاط الضعف الفنية للفريق؛ لكي يتم التغلب عليها في مواجهات الدور السادس عشر المقبلة، فضلاً عن ضمان صدارة المجموعة الأولى، وهذا لن يتحقق إلا بالتعادل مع المنتخب الأوغندي على الأقل.

هذا اللقاء يُعد لقاء حسم الصدارة، ولذلك أكّد أغيري على تشكيلة مصر وهي كالتالي: محمد الشناوي، أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا.