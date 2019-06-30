يلا شوت Masr Kora مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش منتخب مصر...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوغندا yalla shoot بث مباشر منتخب مصر كورة ستار يوتيوب بدون تقطيع في كأس الامم الافريقية، يستضيف المنتخب المصري نظيره أوغندا في قمة مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بطولة امم افريقيا 2019 لكرة القدم على ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير للغاية بمدرجات الملعب لمؤازرة اللاعبين على أرضية الميدان، رابط النقل الحي ماتش مصر واوغندا مباشر يلا شوت بين سبورت كورة اون لاين بالتعليق العربي للمتابعين.

بث مباشر مصر واوغندا

مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت، تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بنقل مباراة مصر مباشر اليوم بتعليق علي محمد علي مع تغطية مميزة قبل وبعد نهاية اللقاء، تابعوا رابط للجوال يلا كورة لايف لمشاهدة مباراة منتخب مصر مباشرة لتحديد متصدر الترتيب.

رابط مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر كورة لايف، وألتقى مصر واوغندا kora star في 23 مناسبة من قبل على مدار التاريخ وكان التفوق كاسح لصالح الفراعنة بـ 19 انتصار مقابل هزيمتين فقط، بينما حضر التعادل مرتين خلال اللقاءات بينهما.

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تتوافد في هذه الأثناء الجماهير المصرية على مدرجات ملعب القاهرة من أجل الاستمتاع باللقاء ومساندة منتخب بلادها أمام اوغندا والتأهل بعلامة كاملة.

وضمن المنتخب المصري الصعود رسمياً لدور الستة عشر بعدما جمع النقاط الكاملة للمواجهتين السابقتين، ويخوض هذا اللقاء لتأكيد صدارته.

التشكيلة الأساسية لمصر جاءت كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، وفي الهجوم: أحمد حسن كوكا.

دقائق قليلة وتبدأ القمة الكروية الافريقية بعد ان امتلأت المدرجات على أخرها ونزول اللاعبين إلى المستطيل الأخضر للقيام بالاحماءات الاخيرة قبل اللقاء.